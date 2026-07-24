Ферганская область Узбекистана расширяет сотрудничество с компаниями КНР

БАКУ/ Trend/ - Руководство Ферганской области Узбекистана и делегация китайских компаний обсудили планы по запуску производственных проектов в сфере строительных материалов и металлоконструкций в рамках более широких усилий по расширению инвестиционного сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении администрации Ферганской области по итогам встречи губернатора области Хайрулло Бозорова с делегацией руководителей ведущих китайских компаний во главе с исполнительным директором Палаты строительных и отделочных материалов провинции Гуандун Инь Юйсином.

Основной темой встречи стала реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, предложенных китайскими инвесторами в Ферганской области, в том числе планы по созданию производственных мощностей по выпуску строительных материалов и металлоконструкций в Багдадском районе, а также инвестиции в другие отрасли промышленности.

«Каждый перспективный инвестиционный проект важен для экономического развития региона, создания новых рабочих мест и укрепления промышленного потенциала Ферганской области», — отметил Бозоров.

Бозоров отметил, что стремительное развитие узбекско-китайских отношений создало прочную основу для расширения межрегионального сотрудничества и реализации новых совместных проектов. Он также заверил во всесторонней поддержке со стороны региональных властей на всех этапах реализации проектов.

Китайские инвесторы представили планы по развитию производственной деятельности в регионе и изложили предложения по дополнительным инвестициям в перспективные отрасли, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к промышленному сектору Узбекистана. По итогам встречи стороны договорились приступить к детальной проработке конкретных инвестиционных проектов, определить механизмы их реализации и активизировать взаимовыгодное сотрудничество.

Сегодня Китай стал одним из крупнейших источников иностранных инвестиций в Узбекистане: китайские компании расширяют своё присутствие в проектах по развитию производства, инфраструктуры, энергетики и промышленности по всей стране. Региональные власти всё активнее стремятся привлекать инвестиции за пределы столицы, предлагая промышленные площадки и поддержку экспортно-ориентированному производству.

Состоявшиеся переговоры подчеркивают усилия Ферганской области по укреплению своей производственной базы и привлечению новых инвестиций в промышленность. В случае реализации предложенные проекты могут способствовать диверсификации экономики, созданию рабочих мест и углублению промышленного сотрудничества Узбекистана с китайскими компаниями на региональном уровне.