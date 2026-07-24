Туркменистан и Узбекистан продвигают запуск системы электронных виз

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан и Узбекистан продолжают практическую работу по упрощению взаимных поездок граждан, включая внедрение системы электронных виз.

Об этом заявил посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов в ходе брифинга в Ашхабаде, сообщает пресс-служба правительства Туркменистана.

По словам дипломата, необходимая правовая база была сформирована после внесения в 2026 году изменений в законодательство Туркменистана. В настоящее время консульские службы двух стран согласовывают технические параметры системы подачи заявлений на электронные визы.

«Соответствующие правовые условия уже созданы, и сейчас компетентные консульские органы согласовывают технические параметры электронных форм», — отметил Алимов.

Посол также подчеркнул, что Узбекистан уделяет особое внимание развитию трансграничных туристических маршрутов в Центральной Азии. Одной из ключевых инициатив является туристический коридор Хива — Куня-Ургенч — Ашхабад — Мары — Бухара, который призван объединить историко-культурные объекты двух соседних государств.

Туркменистан и Узбекистан последовательно расширяют двустороннее сотрудничество в сфере транспорта, торговли и туризма в рамках усилий по укреплению региональной взаимосвязанности в Центральной Азии. Одним из приоритетных направлений остается упрощение пересечения границы и развитие совместных туристических продуктов, основанных на общем культурно-историческом наследии Великого шелкового пути.

Планируемое внедрение системы электронных виз является частью более широкой визовой реформы Туркменистана. В 2025 году президент Сердар Бердымухамедов подписал закон о введении электронных виз, направленный на упрощение въезда в страну, развитие деловых поездок и стимулирование туризма. Хотя реализация реформы еще продолжается, взаимодействие с Узбекистаном стало одним из первых практических шагов по интеграции новой системы в двусторонние поездки.

Соседние государства также продолжают укреплять сотрудничество в приграничной сфере. С 2024 года для жителей ряда приграничных регионов действует упрощенный порядок пересечения границы, а правительства обеих стран продолжают работу по расширению транспортных связей, развитию торговли и гуманитарных контактов. По мнению официальных лиц, упрощение процедур поездок будет способствовать развитию туризма, деловых отношений и региональной экономической интеграции.