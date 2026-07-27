Обнародованы данные о государственном долге Азербайджана за I полугодие

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрены расходы в размере 2 миллиарда 457,6 миллиона манатов, связанные с государственным долгом и обслуживанием обязательств.

Согласно информации Министерства финансов Азербайджана, в течение первого полугодия текущего года из расходов государственного бюджета на обслуживание государственного долга обеспечена выплата в размере 944,8 миллиона манатов, в том числе 275,9 миллиона манатов по внутреннему государственному долгу (по процентному долгу) и 668,9 миллиона манатов по внешнему государственному долгу (494,2 миллиона манатов по основному долгу, 174,7 миллиона манатов по процентному долгу).

С учетом оперативных данных, представленных об использовании средств в рамках проектов, реализуемых за счет внешних заимствований, и выплат по основному долгу по внешнему государственному долгу, по состоянию на 1 июля 2026 года уровень внешнего государственного долга составил 4 миллиарда 616,8 миллиона долларов США. Согласно оперативным данным, на 1 июля текущего года внешний государственный долг составил 6,0 процента прогнозируемого на текущий год валового внутреннего продукта (ВВП).

Согласно оперативным данным, уровень внутреннего государственного долга по состоянию на 1 июля 2026 года составил 15 миллиардов 982 миллиона манатов, что составляет 12,2 процента прогнозируемого на текущий год ВВП.

Отметим, что в первом полугодии 2026 года доходы государственного бюджета составили 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов, расходы – 16 миллиардов 775,5 миллиона манатов, образовался профицит государственного бюджета в размере 2 миллиардов 403,7 миллиона манатов.

В течение первого полугодия 2026 года доходы государственного бюджета исполнены в объеме 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов против прогноза в 18 миллиардов 828,9 миллиона манатов, что на 350,3 миллиона манатов (1,9 процента) больше. Это эквивалентно 49,7 процента годового прогнозируемого объема доходов государственного бюджета на текущий год.

Доходы государственного бюджета без учета трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет исполнены на 2,8 процента больше и составили 12 миллиардов 759,2 миллиона манатов.

Из доходов государственного бюджета 8 миллиардов 842,7 миллиона манатов, или 46,1 процента, приходится на поступления по линии налоговых органов, 6 миллиардов 420,0 миллиона манатов, или 33,5 процента, – на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет, 3 миллиарда 143,6 миллиона манатов, или 16,4 процента, – на поступления по линии таможенных органов, 350,7 миллиона манатов, или 1,8 процента, – на поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, 28,2 миллиона манатов, или 0,1 процента, – на поступления от сдачи государственного имущества в аренду, 394,0 миллиона манатов, или 2,1 процента, – на прочие поступления.

За январь-июнь 2026 года доходы государственного бюджета по сравнению с утвержденным прогнозом по линии налоговых органов превышены на 217,7 миллиона манатов, или на 2,5 процента, по поступлениям от сдачи государственного имущества в аренду – на 5,5 миллиона манатов, или на 24,2 процента, по прочим поступлениям – на 246,2 миллиона манатов, или в 2,7 раза, по линии таможенных органов – снижены на 10,4 миллиона манатов, или на 0,3 процента, по поступлениям от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – снижены на 108,7 миллиона манатов, или на 23,7 процента, по трансферту из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет исполнены на прогнозируемом уровне.

В течение шести месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года по линии налоговых органов поступило средств на 139,0 миллиона манатов, или на 1,6 процента, по линии таможенных органов – на 52,5 миллиона манатов, или на 1,7 процента, от сдачи государственного имущества в аренду – на 6,3 миллиона манатов, или на 28,8 процента, от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – на 38,6 миллиона манатов, или на 12,4 процента больше.