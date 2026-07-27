МИД Ирана сообщил о продолжении работы иностранных посольств в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Посольства зарубежных стран, особенно европейских государств, в Тегеране продолжают свою деятельность в обычном режиме.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Исмаил Бегаи.

«Хотя распространялись слухи о деятельности некоторых посольств в Тегеране, впоследствии эти страны опровергли данные слухи касательно работы своих дипломатических представительств. Учитывая, что сейчас летние месяцы, передвижения дипломатов посольств следует рассматривать как обычное явление», – отметил он.

Бегаи сообщил, что накануне посол Франции в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота. Французская сторона предприняла шаги, которые не могут быть оправданы Венской конвенцией о дипломатических сношениях под предлогом выполнения дипломатической службы.

«Вчера послу Франции было заявлено, что французское правительство должно воздержаться от подобных шагов во внутренних делах Ирана под такими обманчивыми лозунгами, как «повышение уровня прав человека» или «поддержка общественности»», – подчеркнул он.

Отметим, что в последние дни на фоне продолжающейся эскалации в регионе появлялась информация о приостановке или ограничении деятельности некоторых посольств в Иране.