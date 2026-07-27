Сектор финансовых услуг Узбекистана вырос на 25% за пять месяцев 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Объем финансовых услуг в Узбекистане в январе–мае 2026 года составил 84,2 трлн сумов (около $7 млрд), что на 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Национальный комитет по статистике Узбекистана.

По данным ведомства, крупнейшим центром финансовых услуг страны остается город Ташкент, где за пять месяцев было оказано финансовых услуг на сумму 48,7 трлн сумов (около $4 млрд), что составляет почти 58% от общенационального объема.

Рост сектора происходит на фоне прогноза Министерства экономики и финансов Узбекистана, согласно которому экономика страны в 2026 году должна вырасти на 8,1%, при этом сфера услуг остается одним из ключевых драйверов экономического развития в рамках Бюджетной стратегии на 2027–2029 годы.

Среди регионов второе место заняла Ферганская область с объемом финансовых услуг 4,2 трлн сумов (около $347 млн). Далее следуют Ташкентская область — 4,1 трлн сумов (около $338,7 млн) и Андижанская область — 3,8 трлн сумов (около $313,9 млн).

В Самаркандской области объем финансовых услуг составил 3,2 трлн сумов (примерно $264,3 млн), в Кашкадарьинской области — 2,8 трлн сумов (около $231,2 млн).

По 2,4 трлн сумов (около $198,2 млн) пришлось на Бухарскую, Хорезмскую, Сурхандарьинскую и Наманганскую области.

В Джизакской области объем финансовых услуг достиг 2,3 трлн сумов (около $190 млн), в Республике Каракалпакстан — 2,1 трлн сумов (примерно $173,4 млн), а в Навоийской области — 2 трлн сумов (около $165,2 млн).

Наименьший показатель среди представленных регионов зафиксирован в Сырдарьинской области — 1,4 трлн сумов (около $115,6 млн).

По оценке Trend, Ташкент с объемом финансовых услуг 48,7 трлн сумов (около $4 млрд) сохраняет доминирующее положение, обеспечивая почти 58% совокупного объема финансовых услуг страны и подтверждая статус главного банковского и финансового центра Узбекистана.

В то же время совокупный объем финансовых услуг Ферганской, Андижанской и Наманганской областей достиг 10,4 трлн сумов (около $859 млн), что свидетельствует о растущей роли Ферганской долины как второго по значимости рынка финансовых услуг страны.

Рост финансового сектора на 24,9% значительно превышает прогнозируемый правительством рост ВВП на уровне 8,1% в 2026 году, что указывает на более быстрые темпы развития финансового посредничества по сравнению с экономикой в целом. Это отражает растущий спрос на банковские, платежные и другие финансовые услуги по мере продолжения банковских реформ и расширения участия частного сектора в финансовой системе Узбекистана.