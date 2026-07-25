Пассажиропоток через аэропорты Ирана сократился

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 21 марта по 21 июня 2026 года) объем пассажирских перевозок через аэропорты Ирана сократился на 86% по сравнению с предыдущим годом (с 20 марта по 21 июня 2025 года).

Об этом говорится в статистике Иранской компании аэропортов.

"За три месяца через аэропорты Ирана было перевезено 1,39 миллиона пассажиров. В то время как за аналогичный период прошлого года через аэропорты Ирана было перевезено около 9,72 миллиона пассажиров", – отмечается в статистике.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2026 г. – 20 марта 2027 г.) Прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Изменение в процентах 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 48 3 632 421 -99,9% 2-й месяц (21 апреля – 21 мая) 459 163 3 557 697 -87% 3-й месяц (22 мая – 21 июня) 934 190 2 527 754 -63% Всего 1 393 401 9 717 872 -86%

Согласно статистике, за прошлый иранский год наибольшее количество пассажиров было перевезено через аэропорт Мешхеда – около 474 тысяч, через аэропорт Мехрабад – 404 тысячи, через аэропорт Шираза – 135 тысяч пассажиров.

Отметим, что в Иране функционируют 57 гражданских действующих аэропортов. 14 из них являются международными. В среднем за год через аэропорты Ирана перевозится 30 миллионов пассажиров.

Добавим, что война между США, Израилем и Ираном, произошедшая в июне прошлого года и в период с 28 февраля по 7 апреля текущего года, оказала серьезное негативное влияние на воздушный транспорт Ирана.

Согласно анализу Trend, снижение пассажирских перевозок воздушным транспортом Ирана на 86 процентов связано в основном с закрытием воздушного пространства в первом квартале года и влиянием военной напряженности между США, Израилем и Ираном на авиационный сектор. Тем не менее, ежемесячные показатели свидетельствуют о формировании тенденции к восстановлению. Если в первом месяце число пассажиров составило всего 48 человек, то во втором месяце оно возросло до 459 тысяч, а в третьем – до 934 тысяч. Эта динамика указывает на поэтапную нормализацию воздушного пространства и восстановление спроса на внутреннем авиарынке. При сохранении существующей тенденции ожидается дальнейший рост пассажирских перевозок в следующие месяцы года.