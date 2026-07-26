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Азербайджанская каноистка завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Общество Новость 26 июля 2026 18:42 (UTC +04:00)
Азербайджанская каноистка завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская представительница Татьяна Смиловенко показала успешный результат на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23 лет в венгерском городе Сегед.

Член национальной сборной вошла в число призеров на одиночном каноэ на дистанции 500 метров. Она пересекла финишную линию второй в решающем раунде - финале А и стала обладательницей серебряной медали.

Напомним, что это вторая медаль, завоеванная Т. Смиловенко на континентальном первенстве в составе сборной Азербайджана. В прошлом году она заняла 3-е место на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в румынском Питешти.

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