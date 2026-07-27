В Бишкеке состоялся Форум СМИ и аналитических центров ШОС-2026 (ФОТО)

БИШКЕК/ Trend/ - 27 июля в Государственной резиденции «Ала-Арча» в Кыргызстане состоялся ФорумаСМИ и аналитических центров.



Как сообщает специальный корреспондент Trend, в рамках форума участники обсуждали вопросы развития информационного сотрудничества, укрепления взаимодействия между средствами массовой информации и аналитическими центрами, а также современные тенденции развития глобального медиапространства.



Организаторами мероприятия выступили Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар» и информационное агентство «Синьхуа».

Выступая на мероприятии, руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков заявил, что Бишкек принимает Форум СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)-2026, который станет значимым этапом в укреплении информационной безопасности, развитии интеллектуального сотрудничества и расширении взаимодействия между странами организации.

Д.Орунбеков отметил, что современный мир вступил в эпоху, где информация и технологии играют определяющую роль, а скорость распространения данных значительно повышает ответственность средств массовой информации и экспертного сообщества.

По его словам, сегодня информация является одним из самых мощных инструментов, влияющих на общественное сознание и будущее государств. В этой связи особую важность приобретает сочетание глубокого аналитического подхода исследовательских центров с оперативностью, точностью и объективностью журналистики.

«Убежден, что совместная работа аналитиков и представителей СМИ станет надежной защитой от информационных манипуляций и распространения недостоверных сведений, а общественность будет получать только проверенные факты», — подчеркнул Орунбеков.

Он также заявил, что Кыргызстан неизменно придерживается принципов открытости, взаимного уважения и конструктивного диалога, а также намерен и дальше развивать информационные, культурно-гуманитарные и торгово-экономические связи в рамках ШОС.

По словам главы службы информационной политики, объективная журналистика и профессиональная аналитика помогают доносить до мировой общественности значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых государствами организации.

Директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Медербек Шерметалиев, в свою очередь, сказал, что форум откроет новые возможности для партнерства.

«Кыргызстан председательствует в ШОС в год 25-летия объединения. Это не только большая честь и высокая ответственность для страны, но и историческая возможность придать новый импульс развитию ключевых принципов и ценностей ШОС», — сказал Шерметалиев.

По его словам, нынешний форум является одним из ключевых мероприятий в рамках председательства Кыргызстана в организации. Участие около 250 представителей из 26 государств — членов и партнеров ШОС свидетельствует о стремлении стран укреплять информационное, аналитическое и гуманитарное сотрудничество.

«Убежден, что нынешний форум станет важной площадкой для выработки новых идей, укрепления стратегического партнерства и внесет весомый вклад в устойчивое развитие всего нашего региона», — отметил Шерметалиев.

Глава КНИА «Кабар» подчеркнул, что современный мир стремительно меняется, а развитие цифровых технологий значительно упростило обмен информацией. Вместе с тем, по его словам, усилились и новые вызовы, связанные с распространением дезинформации, информационных манипуляций, угрозами кибербезопасности и внешним воздействием на общественное мнение.

Далее, Президент Центральноазиатской международной торговой палаты Максат Чакиев представил ряд предложений, направленных на расширение экономического взаимодействия между государствами — членами организации.

Выступая перед участниками форума, он подчеркнул, что в условиях современных глобальных вызовов политическое доверие должно находить практическое отражение в эффективных экономических механизмах, стимулирующих развитие торговли, инвестиционной деятельности и транспортной взаимосвязанности.

По словам Максата Чакиева, мировая экономика переживает период повышенной нестабильности - нарушаются логистические цепочки, усиливаются торговые барьеры, а привычные маршруты становятся менее надежными. В таких условиях именно доверие между странами приобретает ключевое значение для устойчивого экономического развития.

Одним из предложений главы Центральноазиатской международной торговой палаты стало создание Центрального экономического пространства, которое объединит транспортные коридоры, производственные цепочки, энергетическую инфраструктуру и финансовые механизмы государств региона и стран-партнеров.

Кроме того, Максат Чакиев выступил с инициативой формирования Международной торгово-инвестиционной палаты ШОС. По его мнению, такая структура сможет объединить национальные и региональные торговые палаты, бизнес-ассоциации и компании государств — членов организации, став постоянной платформой для координации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Международная торговая палата ШОС должна стать практической и операционной площадкой, которая будет способствовать взаимодействию делового сообщества и реализации совместных экономических проектов», — отметил Максат Чакиев.

Он также сообщил, что Центральноазиатская международная торговая палата готова выступить инициатором создания такого постоянного механизма сотрудничества.