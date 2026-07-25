Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана - Токаев

БАКУ /Trend/ - Россия вышла на первое место среди иностранных инвесторов в экономику Казахстана, а двусторонняя торговля продолжает расти.

Согласно пресс-службе Кремля, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с Президентом России Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Токаев отметил высокий уровень экономического взаимодействия двух стран.

"В 2025 году объем торговли составил около 28 миллиардов долларов. Причем тенденции этого года крайне положительные: по сравнению с пятью месяцами 2025 года эти пять месяцев показали хороший рост взаимной торговли", — сказал он.

По словам Президента Казахстана, Россия фактически занимает первое место по объему инвестиций в казахстанскую экономику. "Что касается инвестиций, то, по сути дела, Россия выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объём инвестиций достиг практически 30 миллиардов долларов. Очень интересно, что нами обоюдными усилиями был подобран пул перспективных промышленных проектов в количестве 177, из них 122 проекта уже реализованы, а общий объём этих 177 проектов составляет 53 миллиарда долларов. Это значительный объём, учитывая непростые геополитические условия нынешнего времени", — подчеркнул Токаев.

Он также подчеркнул активное развитие гуманитарного сотрудничества между двумя государствами.