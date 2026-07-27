Тегеран настаивает на праве использовать ядерную энергию в мирных целях - Бегаи

БАКУ /Trend/ - Позиция Ирана заключается в том, чтобы каждое государство-член Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) реализовало свое право на использование ядерной энергии в мирных целях.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на пресс-конференции в Тегеране.

«Использование ядерной энергии в мирных целях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия является правом каждого государства-члена. Американская сторона своими избирательными действиями препятствует осуществлению Ираном этого права. За антииранскими действиями США стоит то, что Иран продолжает настаивать на реализации этого права», – отметил он.

Багаи заявил, что страны региона имеют право на передачу технологий в свои страны и достижение местного развития. Некоторые стороны не гнушаются никакими шагами, чтобы воспрепятствовать передаче ядерных технологий в регион.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня начал обстреливать объекты Израиля и США в регионе ракетами и беспилотниками. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня упомянутый меморандум вступил в силу.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума, нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.