Еженедельный обзор цен на азербайджанскую нефть

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе средние цены на нефть марок "Azeri Light" (CIF), "Azeri Light" (FOB Ceyhan), "Dated Brent" и "Urals" возросли.
Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена на нефть марки "Azeri Light" (CIF), добываемую на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в Азербайджане, по сравнению с предыдущей неделей выросла на 14,02 доллара США, или на 16,1 процента, и составила 101,01 доллара США.
Согласно информации, в течение недели максимальная цена на сырую нефть этой марки составляла 109,10 доллара США за баррель, а минимальная – 93,91 доллара США.
Средняя цена на нефть марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 97,08 доллара США за баррель, что на 13,64 доллара США, или на 16,3 процента, выше показателя предыдущей недели. В течение недели самая высокая цена составила 105,18 доллара США за баррель, самая низкая – 89,99 доллара США.
Средняя цена на нефть марки "Urals" по сравнению с предыдущей неделей выросла на 11,96 доллара США, или на 23,4 процента, и составила 63,12 доллара США за баррель. В течение недели максимальная цена составила 70,90 доллара США, минимальная – 56,14 доллара США.
Средняя цена на нефть марки "Dated Brent" составила 95,32 доллара США за баррель, что на 13,39 доллара США, или на 16,3 процента, больше по сравнению с предыдущей неделей. В течение недели максимальная цена за баррель составила 104,92 доллара США, а минимальная – 87,01 доллара США.
|Нефть / Дата
|
20.07.2026
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21.07.2026
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22.07.2026
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23.07.2026
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24.07.2026
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|
Azeri LT CIF
|
$93.91
|
$98.73
|
$100.56
|
$109.10
|
$102.73
|
$101.01
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$89.99
|
$94.81
|
$96.69
|
$105.18
|
$98.75
|
$97.08
|
Urals (EX NOVO)
|
$56.14
|
$60.97
|
$62.94
|
$70.90
|
$64.65
|
$63.12
|
Dated Brent
|
$87.01
|
$92.19
|
$94.17
|
$104.92
|
$98.33
|
$95.32