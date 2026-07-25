Еженедельный обзор цен на азербайджанскую нефть

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе средние цены на нефть марок "Azeri Light" (CIF), "Azeri Light" (FOB Ceyhan), "Dated Brent" и "Urals" возросли.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена на нефть марки "Azeri Light" (CIF), добываемую на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в Азербайджане, по сравнению с предыдущей неделей выросла на 14,02 доллара США, или на 16,1 процента, и составила 101,01 доллара США.

Согласно информации, в течение недели максимальная цена на сырую нефть этой марки составляла 109,10 доллара США за баррель, а минимальная – 93,91 доллара США.

Средняя цена на нефть марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 97,08 доллара США за баррель, что на 13,64 доллара США, или на 16,3 процента, выше показателя предыдущей недели. В течение недели самая высокая цена составила 105,18 доллара США за баррель, самая низкая – 89,99 доллара США.

Средняя цена на нефть марки "Urals" по сравнению с предыдущей неделей выросла на 11,96 доллара США, или на 23,4 процента, и составила 63,12 доллара США за баррель. В течение недели максимальная цена составила 70,90 доллара США, минимальная – 56,14 доллара США.

Средняя цена на нефть марки "Dated Brent" составила 95,32 доллара США за баррель, что на 13,39 доллара США, или на 16,3 процента, больше по сравнению с предыдущей неделей. В течение недели максимальная цена за баррель составила 104,92 доллара США, а минимальная – 87,01 доллара США.