Поступления в госбюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора выросли

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года поступления в государственный бюджет по ненефтегазовому сектору составили 10 миллиардов 981 миллион манатов.

Согласно информации Министерства финансов Азербайджана, это на 329,1 миллиона манатов, или на 3,1 процента, больше по сравнению с прогнозом, а по сравнению с соответствующим периодом 2025 года – на 703,8 миллиона манатов, или на 6,8 процента.

Поступления в государственный бюджет по ненефтегазовому сектору в январе-июне 2026 года составили 57,3 процента от общего объема поступлений в государственный бюджет (на 5,4 процентных пункта больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года).

В январе-июне текущего года в доходах государственного бюджета поступления по ненефтегазовому сектору на 64,3 процента, или 7 миллиардов 64,5 миллиона манатов, составили поступления по линии налоговых органов, на 28,6 процента, или 3 миллиарда 143,6 миллиона манатов – поступления по линии таможенных органов, на 3,2 процента, или 350,7 миллиона манатов – поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, на 3,6 процента, или 394 миллиона манатов – прочие поступления, на 0,3 процента, или 28,2 миллиона манатов – поступления от сдачи государственного имущества в аренду.

Министр финансов Сахиль Бабаев на заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта закона «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» заявил, что реформы, проводимые в последние годы, обеспечили устойчивое развитие ненефтяного сектора.

По его словам, в отчетном периоде валовой внутренний продукт (ВВП) по ненефтегазовому сектору составил 92,3 миллиарда манатов, достигнув 71,5 процента общего ВВП, что означает реальный рост на 2,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Министр отметил, что в консолидированном бюджете доля ненефтяных доходов выросла до 55,2 процента, а доля ненефтяных налоговых поступлений – до 25 процентов. Он подчеркнул, что удельный вес ненефтяных доходов государственного бюджета в общих поступлениях за последние пять лет повысился с 43,3 процента до 52 процентов, и в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено доведение этого показателя до 57,4 процента.

«Динамика указанных показателей свидетельствует о том, что развитие ненефтяного сектора и снижение зависимости государственного бюджета от нефтяных доходов являются одним из основных приоритетных направлений государственной политики. Меры по увеличению доходов по ненефтяному сектору и диверсификации их источников реализуются на постоянной основе, и данный вопрос постоянно находится на контроле», – добавил Сахиль Бабаев.