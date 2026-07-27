Казахстан остается стратегическим партнером организации в Центральной Азии - ОЭСР (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстан является стратегическим партнером Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сказали Trend в Директорате по коммуникациям организации.

"Казахстан является стратегическим партнером ОЭСР и важной площадкой для взаимодействия со странами Центральной Азии. По мере углубления сотрудничества существует значительный потенциал для расширения совместной работы в таких областях, как конкурентоспособность, взаимосвязанность, критически важные сырьевые материалы, "зеленая" экономика, устойчивая инфраструктура и реформа государственного сектора. Мы считаем, что уже созданная основа сотрудничества открывает широкие возможности для дальнейшего взаимодействия. Это поможет Казахстану реализовать свою цель по формированию более диверсифицированной, устойчивой и интегрированной экономики", — сказали в ОЭСР.

В организации отметили, что Казахстан за последние 18 лет стал одним из ближайших и наиболее активных партнеров ОЭСР в Центральной Азии. С момента запуска Программы конкурентоспособности Евразии рекомендации и стандарты организации способствовали проведению реформ в сферах государственного управления, инвестиций, конкуренции, налогообложения, экологической политики, борьбы с коррупцией.

"Партнерство эволюционировало от политического диалога до все более практического сотрудничества, направленного на поддержку долгосрочной конкурентоспособности, устойчивого развития и региональной интеграции Казахстана", — подчеркнули в организации.

В ОЭСР сообщили, что в настоящее время приоритетными направлениями сотрудничества с Казахстаном являются совершенствование инвестиционного климата, укрепление государственного управления, продвижение "зеленого" перехода, развитие устойчивой инфраструктуры и региональной взаимосвязанности. Кроме того, организация сотрудничает с Казахстаном в сфере критически важных сырьевых материалов, отмечая растущее значение страны в глобальных цепочках поставок, необходимых для энергетического перехода. В числе других направлений взаимодействия — цифровизация и модернизация государственного сектора.

В настоящее время Казахстан и ОЭСР обсуждают новый План действий до 2030 года. Как отметили в организации, ожидается, что следующий этап сотрудничества будет сосредоточен на укреплении конкурентоспособности, привлечении качественных инвестиций, ускорении "зеленого" перехода и диверсификации экономики.

"Региональная взаимосвязанность, критически важные сырьевые материалы, цифровая трансформация, искусственный интеллект, государственное управление и устойчивая инфраструктура — все это направления, в которых более тесное сотрудничество может помочь Казахстану достичь своих долгосрочных целей развития", — заявили в ОЭСР.

Оценивая инвестиционный климат страны, в организации отметили, что в последние годы Казахстан добился значительного прогресса благодаря реформам в области государственного управления, модернизации регулирования, совершенствования корпоративного управления государственных предприятий и цифровизации.

"Эти усилия способствовали созданию более привлекательной деловой среды. Дальнейшие реформы по усилению конкуренции, повышению предсказуемости регулирования и укреплению принципов добросовестности и прозрачности помогут еще больше повысить доверие инвесторов", — подчеркнули в ОЭСР.

По мнению организации, дальнейшему росту конкурентоспособности и привлечению иностранных инвестиций будут способствовать усиление конкуренции, совершенствование управления и прозрачности, а также развитие человеческого капитала и инфраструктуры. В стратегических секторах, включая критически важные сырьевые материалы, транспорт и чистую энергетику, ключевое значение будут иметь снижение инвестиционных рисков и расширение участия частного сектора.

В ОЭСР также считают, что наибольшим потенциалом роста в Казахстане обладают отрасли, связанные с критически важными сырьевыми материалами, возобновляемой энергетикой, устойчивой инфраструктурой, логистикой и транспортными услугами.

"По мере роста мирового спроса на минералы, необходимые для энергетического перехода, Казахстан получает возможность выйти за рамки добычи сырья и укрепить деятельность с более высокой добавленной стоимостью по всей цепочке поставок. Страна также обладает значительным потенциалом для развития в качестве регионального логистического и транспортного узла, связывающего Европу и Азию", — сказали в организации.

Как отмечают в ОЭСР, сотрудничество также помогает Казахстану укреплять механизмы государственной политики, совершенствовать планирование и принятие инвестиционных решений, а также привлекать финансирование для устойчивой инфраструктуры и экологически чистых технологий.

"Наша работа способствует развитию более устойчивых, низкоуглеродных и ресурсоэффективных моделей роста, где экологические задачи работают на пользу экономике и укрепляют бизнес", — сообщили в организации.

Говоря о транспортной взаимосвязанности, в ОЭСР подчеркнули, что Казахстан находится в центре евразийских транспортных связей, и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) открывает значительные возможности для укрепления торговли между Европой и Азией.

"Совершенствуя инфраструктуру, упрощая пограничные процедуры и углубляя региональное сотрудничество, Казахстан может способствовать созданию более эффективных, устойчивых и надежных торговых маршрутов, одновременно укрепляя свои позиции в качестве ключевого логистического узла Евразии", — заключили в ОЭСР.