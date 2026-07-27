Узметкомбинат подписал меморандум с Citi о сотрудничестве на международных долговых рынках

БАКУ/ Trend/ - Узбекский металлургический комбинат Узметкомбинат подписал меморандум о взаимопонимании с Citi по развитию сотрудничества на международных рынках долгового капитала после переговоров в Нью-Йорке, посвященных расширению доступа компании к глобальному финансированию.

Об этом говорится в заявлении Узметкомбината по итогам встречи председателя правления и генерального директора компании Баходира Абдуллаева и заместителя председателя правления Хасана Хайдарова с представителями Citi, состоявшейся 24 июля.

В ходе переговоров стороны обсудили привлечение средств на международных рынках капитала, диверсификацию источников финансирования и перспективы будущих выпусков долговых инструментов.

Основное внимание было уделено возможностям финансирования инвестиционной программы компании и реализации ее долгосрочной стратегии развития за счет выхода на международные рынки долгового капитала.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере международных долговых рынков. Согласно документу, инвестиционно-банковская экспертиза Citi будет использована для рассмотрения возможного участия банка в качестве координатора и организатора размещения (bookrunner) будущих международных долговых выпусков Узметкомбината.

«Меморандум предусматривает использование инвестиционно-банковской экспертизы Citi, включая рассмотрение возможности участия банка в качестве координатора и организатора размещения будущих международных долговых выпусков компании», — говорится в сообщении Узметкомбината.

В компании отметили, что соглашение позволит расширить доступ к международным источникам финансирования и обеспечит дополнительную поддержку финансированию стратегических инвестиционных проектов.

«Эта встреча стала важным шагом на пути к расширению присутствия Узметкомбината на международных финансовых рынках и укреплению возможностей по финансированию стратегических инвестиционных проектов», — подчеркнули в компании.

Узметкомбинат активизировал сотрудничество с международными финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами в рамках своей стратегии по диверсификации источников финансирования, совершенствованию корпоративного управления и укреплению позиций на международных рынках капитала.