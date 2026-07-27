Названы доходы и расходы госбюджета Азербайджана за I полугодие

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев 2026 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов, расходы - 16 миллиардов 775,5 миллиона манатов, образовался профицит государственного бюджета в размере 2 миллиардов 403,7 миллиона манатов.

Об этом сообщило Министерство финансов Азербайджана.

В течение первого полугодия 2026 года доходы государственного бюджета были исполнены в объеме 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов против прогноза в 18 миллиардов 828,9 миллиона манатов, что превысило прогнозный показатель на 350,3 миллиона манатов (на 1,9 процента). Это составляет 49,7 процента от годового прогнозируемого объема доходов государственного бюджета на текущий год.

Доходы государственного бюджета без учета трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики были исполнены с превышением на 2,8 процента и составили 12 миллиардов 759,2 миллиона манатов.

Из доходов государственного бюджета 8 миллиардов 842,7 миллиона манатов, или 46,1 процента, пришлось на поступления по линии налоговых органов; 6 миллиардов 420,0 миллиона манатов, или 33,5 процента – на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет; 3 миллиарда 143,6 миллиона манатов, или 16,4 процента – на поступления по линии таможенных органов; 350,7 миллиона манатов, или 1,8 процента – на поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета; 28,2 миллиона манатов, или 0,1 процента – на поступления от сдачи в аренду государственного имущества; 394,0 миллиона манатов, или 2,1 процента – на прочие поступления.

Доходы государственного бюджета за январь-июнь 2026 года по сравнению с утвержденным прогнозом превысили прогнозные показатели по линии налоговых органов на 217,7 миллиона манатов, или на 2,5 процента; по поступлениям от сдачи в аренду государственного имущества – на 5,5 миллиона манатов, или на 24,2 процента; по прочим поступлениям – в 2,7 раза, или на 246,2 миллиона манатов; при этом по линии таможенных органов поступления оказались ниже прогноза на 10,4 миллиона манатов, или на 0,3 процента; по поступлениям от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – ниже на 108,7 миллиона манатов, или на 23,7 процента. По трансферту из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет показатель был исполнен на прогнозируемом уровне.

За шесть месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года поступления по линии налоговых органов увеличились на 139,0 миллиона манатов, или на 1,6 процента; по линии таможенных органов – на 52,5 миллиона манатов, или на 1,7 процента; от сдачи в аренду государственного имущества – на 6,3 миллиона манатов, или на 28,8 процента; от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – на 38,6 миллиона манатов, или на 12,4 процента.

Поступления в государственный бюджет по ненефтегазовому сектору за январь-июнь 2026 года составили 10 миллиардов 981,0 миллиона манатов, что составляет 57,3 процента от общего объема поступлений в государственный бюджет (на 5,4 процентных пункта больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года). Это превысило прогнозный показатель на 329,1 миллиона манатов, или на 3,1 процента, а по сравнению с соответствующим периодом 2025 года – на 703,8 миллиона манатов, или на 6,8 процента.

В доходах государственного бюджета за январь-июнь текущего года в структуре поступлений по ненефтегазовому сектору 64,3 процента, или 7 миллиардов 64,5 миллиона манатов, составили поступления по линии налоговых органов; 28,6 процента, или 3 миллиарда 143,6 миллиона манатов – поступления по линии таможенных органов; 3,2 процента, или 350,7 миллиона манатов – поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета; 3,6 процента, или 394 миллиона манатов – прочие поступления; 0,3 процента, или 28,2 миллиона манатов – поступления от сдачи в аренду государственного имущества.

Поступления в государственный бюджет по нефтегазовому сектору составили 8 миллиардов 198,2 миллиона манатов, что превысило прогнозный показатель на 21,2 миллиона манатов, или на 0,3 процента.

В доходах государственного бюджета за первые шесть месяцев 2026 года в структуре поступлений по нефтегазовому сектору 21,7 процента, или 1 миллиард 778,2 миллиона манатов, пришлось на поступления по линии налоговых органов; 78,3 процента, или 6 миллиардов 420 миллионов манатов – на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет.

Из нефтегазовых доходов, поступивших в государственный бюджет по линии налоговых органов, 47,4 процента, или 843,5 миллиона манатов, приходится на соответствующие налоги, уплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики; 41,1 процента, или 730,4 миллиона манатов – на налог на прибыль по месторождению «Шахдениз»; 11,5 процента, или 204,3 миллиона манатов – на налог на прибыль ОПЕРА.

Расходы государственного бюджета

В январе-июне текущего года за счет средств государственного бюджета финансирование для выполнения основных государственных функций, в том числе расходы на оплату труда, пособия, пенсии, восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, финансирование государственных программ и целевых мероприятий, обязательств по государственному долгу и других необходимых расходов, было обеспечено в полном объеме и своевременно на основании расходных распоряжений, представленных в органы государственного казначейства организациями, получающими средства из бюджета, либо бюджетной помощью, либо в ином порядке.

Расходы государственного бюджета за первые шесть месяцев 2026 года были исполнены в объеме 16 миллиардов 775,5 миллиона манатов, что составило 40,2 процента от годового прогнозируемого объема расходов государственного бюджета.

За первые шесть месяцев текущего года 11 миллиардов 642,5 миллиона манатов, или 69,4 процента расходов государственного бюджета, направлены на текущие расходы; 4 миллиарда 188,2 миллиона манатов, или 25,0 процента – на капитальные расходы; 944,8 миллиона манатов, или 5,6 процента – на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга.

За шесть месяцев текущего года 52,4 процента, или 8 миллиардов 787,1 миллиона манатов расходов государственного бюджета, направлены на финансирование социально ориентированных расходов (фонд оплаты труда по бюджетным расходам, закупки продовольственных товаров, стипендии и социальные пособия, закупки лекарственных средств, перевязочных материалов и материалов, расходы на обязательное медицинское страхование), что на 951,3 миллиона манатов, или на 12,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Исполнение расходов государственного бюджета по функциональной классификации: за январь-июнь 2026 года в соответствии с функциональной классификацией расходы на оборону и национальную безопасность составили 3 миллиарда 437,4 миллиона манатов; расходы на экономическую деятельность – 2 миллиарда 578,0 миллиона манатов; расходы на образование – 2 миллиарда 400,1 миллиона манатов; расходы на социальную защиту и социальное обеспечение – 2 миллиарда 359,8 миллиона манатов; расходы на государственные услуги общего назначения – 2 миллиарда 339,5 миллиона манатов; расходы по разделу судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры – 1 миллиард 403,7 миллиона манатов; расходы по разделу услуг, не отнесенных к основным разделам, – 669,4 миллиона манатов; расходы на здравоохранение – 591,6 миллиона манатов; расходы на сельское хозяйство – 527,3 миллиона манатов; расходы на культуру, искусство, информацию, физическую культуру, молодежную политику и другие подобные виды деятельности – 217,9 миллиона манатов; расходы на охрану окружающей среды – 147,0 миллиона манатов; расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 103,8 миллиона манатов.

Исполнение расходов государственного бюджета по экономической классификации: за январь-июнь 2026 года в соответствии с экономической классификацией расходы на оплату труда составили 5 миллиардов 608,5 миллиона манатов; расходы на нефинансовые активы – 3 миллиарда 983,1 миллиона манатов; расходы на закупки товаров (работ и услуг) – 2 миллиарда 324,6 миллиона манатов; гранты и другие выплаты – 1 миллиард 599,7 миллиона манатов; социальные выплаты – 1 миллиард 643,2 миллиона манатов; операции по обязательствам – 494,2 миллиона манатов; субсидии – 483,2 миллиона манатов; выплаты по процентам – 467,4 миллиона манатов; операции с финансовыми активами – 139,3 миллиона манатов; расходы на государственное обязательное личное страхование – 32,3 миллиона манатов.

В январе-июне 2026 года на основании кассовых расходных документов, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам, по расходам на государственные капитальные вложения из государственного бюджета было израсходовано 30,0 процента от годового предусмотренного объема средств, или 810,2 миллиона манатов.

В целях восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий в течение отчетного периода на основании кассовых расходных документов, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам, было использовано 30,4 процента от годового предусмотренного объема средств, или 1 миллиард 64,1 миллиона манатов.

Из указанных средств 974,1 миллиона манатов направлены на проекты инфраструктурного назначения (в том числе 489,3 миллиона манатов – на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 371,1 миллиона манатов – на проектирование и строительство новых жилых комплексов; 67,6 миллиона манатов – на создание туристической инфраструктуры; 15,9 миллиона манатов – на проектирование и строительство канатной дороги в городах Шуша, Ханкенди и Лачын; 15,3 миллиона манатов – на обеспечение электроснабжением населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях; 7,6 миллиона манатов – на разработку проектно-сметной документации и осуществление строительства магистральных водопроводов, коллекторов и сооружений для сточных и ливневых вод; 7,3 миллиона манатов – на организацию деятельности промышленных парков и создание инфраструктуры на их территории); 29,8 миллиона манатов – на финансирование социальных проектов в сфере здравоохранения и культуры; 45,3 миллиона манатов – на разминирование территорий; 14,9 миллиона манатов – на расходы по строительству и ремонту объектов оборонного и правоохранительного назначения.

Исполнение расходов по резервным фондам: в течение шести месяцев 2026 года для финансового обеспечения некоторых расходов было использовано 23,5 миллиона манатов из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики и 121,0 миллиона манатов из резервного фонда государственного бюджета, в общей сложности 144,5 миллиона манатов.

Расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, состояние государственного долга: в государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на обслуживание государственного долга и обязательств в размере 2 миллиардов 457,6 миллиона манатов. Согласно оперативным данным, в течение первого полугодия текущего года по расходам на обслуживание государственного долга из государственного бюджета было обеспечено погашение 944,8 миллиона манатов, в том числе по внутреннему государственному долгу – 275,9 миллиона манатов (по процентному долгу) и по внешнему государственному долгу – 668,9 миллиона манатов (включая 494,2 миллиона манатов по основному долгу и 174,7 миллиона манатов по процентному долгу).

С учетом оперативных данных об использовании средств в рамках проектов, реализуемых за счет внешних заимствований, а также платежей по основному долгу по внешнему государственному долгу, по состоянию на 1 июля 2026 года уровень внешнего государственного долга составил 4 миллиарда 616,8 миллиона долларов США. Согласно оперативным данным, по состоянию на 1 июля текущего года внешний государственный долг составил 6,0 процента от прогнозируемого ВВП на текущий год.

Согласно оперативным данным, уровень внутреннего государственного долга по состоянию на 1 июля 2026 года составил 15 миллиардов 982,0 миллиона манатов, что составляет 12,2 процента от прогнозируемого ВВП на текущий год.

Консолидированный бюджет

За первые шесть месяцев 2026 года доходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 24 миллиардов 413,9 миллиона манатов, а расходы – 19 миллиардов 824,3 миллиона манатов. В консолидированном бюджете образовался бюджетный профицит в размере 4 миллиардов 589,6 миллиона манатов.

Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты, являющегося составной частью консолидированного бюджета, составили 4 миллиарда 295,4 миллиона манатов, расходы – 4 миллиарда 123,7 миллиона манатов; доходы бюджета Фонда страхования от безработицы – 125,2 миллиона манатов, расходы – 78,1 миллиона манатов; доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования – 1012,3 миллиона манатов, расходы – 1153,8 миллиона манатов; доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики – 8 миллиардов 540,2 миллиона манатов, расходы – 6 миллиардов 434,3 миллиона манатов.

В отчетном периоде доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составили 218,4 миллиона манатов, расходы – 215,7 миллиона манатов.