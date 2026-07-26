Рынок жилья Узбекистана вырос почти на 50% в первом квартале 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Рынок жилой недвижимости Узбекистана в первом квартале 2026 года продемонстрировал резкий рост: количество сделок с жильем увеличилось на 48,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен расширением ипотечного кредитования, увеличением доходов населения и всплеском сделок в преддверии введения новых правил использования эскроу-счетов.

Об этом говорится в отчете Центрального банка Узбекистана.

Согласно документу, в период с января по март было совершено 110,1 тыс. сделок с жилой недвижимостью, что значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Наиболее высокий рост числа сделок был зафиксирован в Сырдарьинской области — на 67%. Далее следуют Ташкент (+64%), Андижанская область (+56%) и Навоийская область (+52%).

В Центральном банке отметили, что одной из причин роста стало введение новой системы эскроу-счетов при покупке недвижимости, вступившей в силу 1 апреля. Покупатели и продавцы стремились завершить сделки до вступления новых правил в действие, что привело к резкому увеличению числа продаж жилья в марте.

Еще одним важным фактором роста рынка стало ипотечное кредитование. В первом квартале узбекские банки выдали ипотечных кредитов на 5,7 трлн сумов (около 475 млн долларов США), что на 29% больше, чем годом ранее. Одновременно реальные доходы населения выросли на 7,8%, поддерживая устойчивый спрос на жилую недвижимость.

«Высокая активность, наблюдавшаяся на рынке недвижимости в первом квартале 2026 года, также отразилась на динамике цен. В частности, в марте цены на первичном рынке выросли на 8,1% в долларовом выражении и на 1,8% — в сумовом. На вторичном рынке темпы роста оказались несколько выше — 9,4% в долларовом выражении и 3% в сумовом», — говорится в отчете.

В Центральном банке подчеркнули, что рынок жилья продолжает демонстрировать устойчивую динамику благодаря высокому спросу, активному жилищному строительству и расширению ипотечного финансирования.

По оценке Trend, рынок жилья Узбекистана выигрывает благодаря сочетанию долгосрочных структурных факторов и краткосрочных стимулов. Быстрая урбанизация, рост доходов населения и расширение ипотечного кредитования продолжают поддерживать долгосрочный спрос. Одновременно введение обязательных эскроу-счетов с 1 апреля побудило многих покупателей и продавцов завершить сделки до вступления новых правил в силу, что временно повысило активность рынка в первом квартале. Рост объема ипотечного кредитования на 29% до 5,7 трлн сумов и увеличение реальных доходов населения на 7,8% свидетельствуют об укреплении покупательной способности. В то же время устойчивый рост цен как на первичном, так и на вторичном рынках жилья показывает, что спрос продолжает опережать предложение, несмотря на продолжающееся строительство, что делает сектор жилой недвижимости Узбекистана одним из наиболее динамично развивающихся сегментов внутреннего инвестиционного рынка страны.