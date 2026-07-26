В казахстанском Таразе началось строительство инклюзивного спортивного центра

БАКУ/ Trend/ - В городе Тараз Жамбылской области Казахстана состоялась церемония закладки капсулы, ознаменовавшая начало строительства Инклюзивного спортивного центра, сообщает пресс-служба акимата региона.

В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, который подчеркнул социальную значимость проекта. По его словам, новый центр расширит возможности людей с особыми потребностями для занятий спортом и более активного участия в общественной жизни.

«Президент Касым-Жомарт Токаев определил повышение качества жизни, развитие массового спорта и создание доступной среды для граждан с особыми потребностями в качестве ключевых приоритетов государственной политики. Начало строительства Инклюзивного спортивного центра является практической реализацией этих стратегических задач», — заявил Карашукеев.

Он отметил, что в регионе последовательно развивается инклюзивный спорт, создаются условия для подготовки параспортсменов и укрепления спортивного резерва.

В новом центре разместятся универсальный спортивный зал со зрительскими трибунами, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, медицинские и психологические кабинеты, кабинеты тренеров, административные помещения, конференц-зал и зона отдыха.

Объект будет построен на участке площадью 1,6 гектара, площадь самого здания составит 3 600 квадратных метров. Центр сможет одновременно принимать до 300 посетителей. Завершить строительство планируется в феврале 2027 года.

В настоящее время в Жамбылской области регулярно занимаются физической культурой и спортом 4 383 человека с особыми потребностями, в том числе 1 481 несовершеннолетний.

Во время церемонии представители компании BI Engineering & Construction и Национального паралимпийского комитета Казахстана подчеркнули важность реализации проекта. Вице-президент Национального паралимпийского комитета и паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина отметила, что новый центр откроет людям с особыми потребностями новые возможности для тренировок в современных условиях.

«Начало строительства Инклюзивного спортивного центра — долгожданное событие. Здесь люди смогут тренироваться в современных условиях, всесторонне развиваться, обрести уверенность в себе и добиваться новых побед», — сказала Габидуллина.

Проект является частью масштабной работы Казахстана по развитию инфраструктуры инклюзивного спорта и созданию доступных условий для граждан во всех регионах страны.