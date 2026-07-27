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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 июля

Экономика Новость 27 июля 2026 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 июля
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9385 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1834 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 1.9385
AUD 1.1894
BYN 0.5854
AED 0.4628
KRW 0.1158
CZK 0.0803
CNY 0.2511
DKK 0.2593
GEL 0.6468
HKD 0.2168
INR 0.0177
GBP 2.2696
SEK 0.1757
CHF 2.0855
ILS 0.5581
CAD 1.207
KWD 5.4839
KZT 0.3583
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5388
MDL 0.0965
NOK 0.1775
UZS 0.0141
PKR 0.6113
PLN 0.4494
RON 0.3715
RUB 2.1834
RSD 0.0165
SGD 1.3178
SAR 0.4529
xdr 2.3048
TRY 0.0359
TMT 0.4857
UAH 0.0379
JPY 1.0392
NZD 0.9855
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