Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 июля

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9385 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1834 маната.
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|KRW
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|HKD
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|INR
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|SEK
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|CHF
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|KGS
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|MDL
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|NOK
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