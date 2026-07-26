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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество Новость 26 июля 2026 12:29 (UTC +04:00)
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Фото: Trend News Agency
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане максимальная температура воздуха в понедельник местами поднимется до 40 градусов тепла.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются, в течение дня прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем 28-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, в некоторых горных районах местами будет туман, западный ветер кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 34-39, местами до 40° тепла, в горах ночью 15-20, днем 25-30° тепла.

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