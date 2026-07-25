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Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

Экономика Новость 25 июля 2026 14:19 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
Фото: Trend News Agency
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - На этой неделе курс азербайджанского маната по отношению к доллару США остался неизменным.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам недели средневзвешенный курс составил 1,7000 маната.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США

Дата

 Курс Дата Курс

13 июля

1.7000

20 июля

1.7000

14 июля

1.7000

21 июля

1.7000

15 июля

1.7000

22 июля

1.7000

16 июля

1.7000

23 июля

1.7000

17 июля

1.7000

24 июля

1.7000
Средняя цена за неделю

1.7000

 Средняя цена за неделю

1.7000

За неделю официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к евро снизился на 0,0111 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00178 маната и составил 1,94082 маната за 1 евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро

Дата

Курс

Дата

Курс

13 июля

1.9387

20 июля

1.9456

14 июля

1.9365

21 июля

1.9410

15 июля

1.9443

22 июля

1.9394

16 июля

1.9493

23 июля

1.9436

17 июля

1.9442

24 июля

1.9345
Средняя цена за неделю

1.9426

 Средняя цена за неделю

1.94082

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0034 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0281 маната и составил 2,17074 маната за 100 рублей.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к 100 российским рублям

Дата

Курс

Дата

Курс

13 июля

2.2134

20 июля

2.1745

14 июля

2.2157

21 июля

2.1685

15 июля

2.1949

22 июля

2.1670

16 июля

2.1935

23 июля

2.1726

17 июля

2.1767

24 июля

2.1711
Средняя цена за неделю

2.19884

 Средняя цена за неделю

2.17074

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00012 маната и стал равен 0,03598 маната за 1 лиру.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире

Дата

Курс

Дата

Курс

13 июля

0.0362

20 июля

0.0360

14 июля

0.0361

21 июля

0.0360

15 июля

0.0361

22 июля

0.0360

16 июля

0.0361

23 июля

0.0360

17 июля

0.0360

24 июля

0.0359
Средняя цена за неделю

0.0361

Средняя цена за неделю

0.03598

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