Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе курс азербайджанского маната по отношению к доллару США остался неизменным.
Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам недели средневзвешенный курс составил 1,7000 маната.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США
|
Дата
|Курс
|Дата
|Курс
|
13 июля
|
1.7000
|
20 июля
|
1.7000
|
14 июля
|
1.7000
|
21 июля
|
1.7000
|
15 июля
|
1.7000
|
22 июля
|
1.7000
|
16 июля
|
1.7000
|
23 июля
|
1.7000
|
17 июля
|
1.7000
|
24 июля
|
1.7000
|Средняя цена за неделю
|
1.7000
|Средняя цена за неделю
|
1.7000
За неделю официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к евро снизился на 0,0111 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00178 маната и составил 1,94082 маната за 1 евро.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро
|
Дата
|
Курс
|
Дата
|
Курс
|
13 июля
|
1.9387
|
20 июля
|
1.9456
|
14 июля
|
1.9365
|
21 июля
|
1.9410
|
15 июля
|
1.9443
|
22 июля
|
1.9394
|
16 июля
|
1.9493
|
23 июля
|
1.9436
|
17 июля
|
1.9442
|
24 июля
|
1.9345
|Средняя цена за неделю
|
1.9426
|Средняя цена за неделю
|
1.94082
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0034 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0281 маната и составил 2,17074 маната за 100 рублей.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к 100 российским рублям
|
Дата
|
Курс
|
Дата
|
Курс
|
13 июля
|
2.2134
|
20 июля
|
2.1745
|
14 июля
|
2.2157
|
21 июля
|
2.1685
|
15 июля
|
2.1949
|
22 июля
|
2.1670
|
16 июля
|
2.1935
|
23 июля
|
2.1726
|
17 июля
|
2.1767
|
24 июля
|
2.1711
|Средняя цена за неделю
|
2.19884
|Средняя цена за неделю
|
2.17074
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00012 маната и стал равен 0,03598 маната за 1 лиру.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире
|Дата
|
Курс
|
Дата
|
Курс
|
13 июля
|
0.0362
|
20 июля
|
0.0360
|
14 июля
|
0.0361
|
21 июля
|
0.0360
|
15 июля
|
0.0361
|
22 июля
|
0.0360
|
16 июля
|
0.0361
|
23 июля
|
0.0360
|
17 июля
|
0.0360
|
24 июля
|
0.0359
|Средняя цена за неделю
|
0.0361
|
Средняя цена за неделю
|
0.03598