Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе курс азербайджанского маната по отношению к доллару США остался неизменным.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам недели средневзвешенный курс составил 1,7000 маната.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США

Дата Курс Дата Курс 13 июля 1.7000 20 июля 1.7000 14 июля 1.7000 21 июля 1.7000 15 июля 1.7000 22 июля 1.7000 16 июля 1.7000 23 июля 1.7000 17 июля 1.7000 24 июля 1.7000 Средняя цена за неделю 1.7000 Средняя цена за неделю 1.7000

За неделю официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к евро снизился на 0,0111 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00178 маната и составил 1,94082 маната за 1 евро.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро

Дата Курс Дата Курс 13 июля 1.9387 20 июля 1.9456 14 июля 1.9365 21 июля 1.9410 15 июля 1.9443 22 июля 1.9394 16 июля 1.9493 23 июля 1.9436 17 июля 1.9442 24 июля 1.9345 Средняя цена за неделю 1.9426 Средняя цена за неделю 1.94082

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0034 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0281 маната и составил 2,17074 маната за 100 рублей.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к 100 российским рублям

Дата Курс Дата Курс 13 июля 2.2134 20 июля 2.1745 14 июля 2.2157 21 июля 2.1685 15 июля 2.1949 22 июля 2.1670 16 июля 2.1935 23 июля 2.1726 17 июля 2.1767 24 июля 2.1711 Средняя цена за неделю 2.19884 Средняя цена за неделю 2.17074

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00012 маната и стал равен 0,03598 маната за 1 лиру.

Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире