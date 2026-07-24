Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

БАКУ/Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 17% до 16,75% годовых с коридором ± 1 процентный пункт.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что решение было принято с учетом снижения годовой инфляции, которая в июне составила 10,3% после 10,4% в мае. Инфляция снижается девятый месяц подряд.

Продовольственная инфляция в июне замедлилась до 10,4% с 10,7% месяцем ранее. Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%, тогда как инфляция услуг составила 9,0% против 8,7% в мае.

"Дезинфляции способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка", — отметили в Нацбанке.

При этом в регуляторе указали, что месячная инфляция в июне составила 0,8%, а медиана сезонно очищенных оценок базовой инфляции — 0,9%. По оценке Нацбанка, текущая динамика может свидетельствовать об ослаблении дезинфляционного импульса, однако устойчивость этих тенденций требует подтверждения последующими данными.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июне выросли до 13,4% с 12,7%. Вместе с тем ожидания профессиональных участников рынка на 2026 год сохраняются на уровне 10%, а на 2027 год были пересмотрены в сторону снижения до 7,8%.

Внешний инфляционный фон остается нестабильным. По данным Нацбанка, повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказала давление на цены на энергоносители. При этом мировые цены на продовольствие демонстрируют разнонаправленную динамику: растительные масла и мясо дорожают на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, тогда как цены на зерновые снижаются благодаря улучшению перспектив урожая.

Экономическая активность в Казахстане продолжает ускоряться. По итогам первого полугодия 2026 года рост ВВП составил 4,1%, а без учета горнодобывающей промышленности — около 5,3%. Высокие темпы роста сохраняются в строительстве, обрабатывающей промышленности и транспортном секторе. Инвестиции выросли на 9,6%, при этом рост вложений в несырьевой сектор без учета бюджетных средств составил 28,9%.

В Нацбанке отметили, что потребительский спрос сохраняет положительную динамику, однако сдержанный рост реальных доходов населения и замедление потребительского кредитования способствуют сохранению умеренных темпов потребительской активности.

Регулятор подчеркнул, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону усиления инфляционного давления. Основными проинфляционными факторами остаются повышенные инфляционные ожидания, динамика цен на горюче-смазочные материалы и тарифов ЖКХ, возможное ускорение потребительского спроса, а также рост внешней инфляции.

Вместе с тем текущая жесткость денежно-кредитных условий, отложенные эффекты ранее принятых решений и динамика обменного курса оказывают сдерживающее влияние на инфляцию.

"Принятое решение учитывает достигнутое снижение годовой инфляции и позволяет пропорционально скорректировать степень жесткости денежно-кредитных условий", — сообщили в Национальном банке.

В регуляторе добавили, что дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости текущей инфляционной динамики, параметров индексации регулируемых тарифов, а также ситуации на внешних топливных и товарных рынках.

Национальный банк отметил, что не устанавливает заранее определенную траекторию базовой ставки и допускает как сохранение паузы, так и изменение направления решений в зависимости от фактической динамики инфляции и ее соответствия прогнозам.