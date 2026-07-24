Казахстан и Узбекистан подписали ряд соглашений на $170 млн

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Узбекистан подписали ряд меморандумов между регионами двух стран, а также коммерческие документы на общую сумму свыше 80 миллиардов тенге (около 170,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Соглашения были подписаны по итогам первого заседания Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана, которое состоялось в Актау при участии премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

"Новые договоренности должны способствовать укреплению побратимских и приграничных связей, реализации совместных проектов и устойчивому экономическому развитию Центральной Азии", — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что Совет глав регионов Казахстана и Узбекистана был создан по совместному решению президентов Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

"Мы придаем особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с братским Узбекистаном. Создание Совета руководителей регионов стало закономерным продолжением интенсивного диалога между главами наших государств и открыло новые возможности для углубления межрегионального взаимодействия. Укрепление прямых связей между регионами играет важную роль в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества. Уверен, что деятельность Совета внесет весомый вклад в достижение поставленной главами двух государств цели по увеличению объема взаимной торговли до 10 миллиардов долларов", — отметил Бектенов.

В свою очередь, Абдулла Арипов сказал, что Казахстан для Узбекистана — не только близкий сосед, но и надежный стратегический партнер и союзник.

"Межрегиональное партнерство стало одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, и именно поэтому наши уважаемые Президенты приняли решение о создании Совета глав регионов. Уверен, что прямые контакты на региональном уровне станут мощным импульсом для дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений", — подчеркнул он.

Отмечается, что Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Туркестанская области Казахстана граничат с входящим в состав Узбекистана Каракалпакстаном, а также Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областями. Общая протяженность государственной границы между двумя странами составляет около 2,3 тысячи километров.

По итогам прошлого года объем перевалки грузов через морские порты Актау и Курык составил 8 миллионов тонн. В первом полугодии текущего года объем контейнерных перевозок через порты Казахстана увеличился на 5% и превысил 50 тысяч ДФЭ.