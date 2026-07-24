Казахстан впервые установил рекорд по производству мороженого

БАКУ/ Trend/ - В Казахстане зафиксирован рекордный объем производства мороженого.

Как сообщает Первого кредитного бюро Казахстана, в июне отечественные предприятия выпустили почти 20,1 тыс. тонн продукции категории «Мороженое и прочий пищевой лед».

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, этот показатель превысил уровень июня прошлого года на 116%, а по сравнению с маем текущего года вырос на 99%.

Нынешний результат значительно превышает показатели предыдущих лет. Объем производства оказался в 2,5 раза выше среднего значения для июня за последние пять лет и на 85% превысил прежний максимум, зафиксированный с 2010 года. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2016 года, когда было произведено 10,8 тыс. тонн продукции.

Из видов лакомства особенно интенсивная динамика отмечается по пломбиру. В июне его выпуск достиг 10,2 тыс. тонн, увеличившись в 3,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и почти втрое относительно мая. Существенно выросло и производство сливочного мороженого — до 7,5 тыс. тонн, что на 75% больше в годовом выражении и на 57% выше майского показателя.

Рост наблюдается и в денежном выражении. Общий объем произведенной продукции предприятиями, специализирующимися на выпуске мороженого, составил 24,3 млрд тенге, что примерно вдвое превышает показатели как предыдущего месяца, так и июня прошлого года.

В целом сектор производства мороженого демонстрирует высокую активность на протяжении последнего времени. С конца 2024 года производство мороженого ежемесячно демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2025 году средний годовой прирост составлял 32%, в 2026-м речь пока идет о +60%.

Развитию отрасли способствовали и инвестиции в производственные мощности. В 2024 году, а особенно в 2025 году, предприятия ввели в эксплуатацию новые основные средства на значительные суммы, главным образом в Алматинской области. На этом фоне Казахстан по итогам прошлого года впервые стал чистым экспортером мороженого: объем зарубежных поставок превысил импорт, ранее отмечали в Министерстве сельского хозяйства.