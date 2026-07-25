Путин заявил о расширении транспортной связанности России и Казахстана

БАКУ /Trend/ - Россия и Казахстан продолжают развивать транспортную связанность, расширяя сотрудничество в железнодорожной, автомобильной, речной и авиационной сферах, а также совместно модернизируя логистическую инфраструктуру.

Согласно пресс-службе Кремля, об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на открытии XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

По его словам, одной из ключевых задач остается увеличение пропускной способности пограничной и таможенной инфраструктуры на общей границе двух стран. «Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, - это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире сухопутной границе протяженностью почти 7500 километров», - сказал Путин.

Президент России отметил, что устойчиво развивается железнодорожное сообщение между двумя государствами. «В прошлом году совокупный объем встречных грузоперевозок данным видом транспорта вырос на 4 процента и составил почти 95 миллионов тонн, а в нынешнем увеличился еще на 5,7 процента, это только за январь-май», - подчеркнул он.

По словам Путина, построенный при участии Казахстана грузовой железнодорожный терминал «Селятино» в Московской области обслуживает не только российско-казахстанские перевозки, но и грузопотоки в третьи страны, включая Китай. Он также напомнил, что в мае была запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения по маршруту Москва - Астана. «В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам», - отметил президент России.

Путин также сообщил о развитии сотрудничества на внутренних водных путях, прежде всего на реке Иртыш. «В настоящее время идет подготовка мастер-плана по совместному использованию этой реки, основанного на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы», - сказал он.

Кроме того, по словам главы государства, продолжается расширение прямого авиасообщения между Россией и Казахстаном. «Частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди - открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала», - заявил Путин.

Он выразил уверенность, что дальнейшее развитие транспортного сотрудничества будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Казахстана и расширению взаимодействия в различных сферах.