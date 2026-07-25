Президент Казахстана призвал заморозить конфликт между Россией и Украиной

БАКУ/ Trend / - Конфликт между Россией и Украиной стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты.

Согласно пресс-службе Кремля, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с Президентом России Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

По словам Токаева, к нему поступают обращения из Европы и США, касающиеся ситуации вокруг российско-украинского конфликта. "Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналов, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией", — сказал он.

Президент Казахстана отметил, что, по его мнению, одним из возможных вариантов могло бы стать возобновление переговоров. "Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к "Стамбульской формуле 2.0", поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже — естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, — дальше двигаться в сторону долгожданного мира", — заявил Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан не рассматривает возможность посредничества в урегулировании конфликта.