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В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы

Политика Новость 13 ноября 2026 00:36 (UTC +04:00)
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

ДУБЛИН/Trend/ - 12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, в ходе беседы было подчеркнуто, что политические отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, отмечено наличие большего потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других областях.

Главы государств Азербайджана и Литвы обменялись мнениями по региональной мирной повестке, двусторонним отношениям и расширению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

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