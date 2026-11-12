Ирландия призывает укреплять инновационный потенциал Европы для повышения конкурентоспособности

ДУБЛИН /Trend/ – Европа должна активнее использовать технологические достижения для укрепления своего инновационного потенциала и повышения конкурентоспособности, сохраняя при этом опору на квалификацию кадров и сильный предпринимательский сектор.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, подводя итоги саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине.

«Мы все признаем необходимость сосредоточиться на конкурентоспособности Европы, однако не должны забывать о наших сильных сторонах: способности к инновациям, навыках наших людей, а также силе и динамичности предпринимательского сектора», – сказал он.

По словам Мартина, участники саммита подтвердили приверженность использованию технологических достижений для укрепления инновационных возможностей европейских стран.

Он также отметил необходимость более тесного сотрудничества в противодействии гибридным угрозам, в том числе направленным на демократические процессы.

Премьер-министр подчеркнул, что европейские страны должны обмениваться опытом и совместно защищать демократические институты от попыток посеять разногласия и подорвать общественное доверие.

Кроме того, Мартин подтвердил неизменную поддержку Украины и выразил надежду на скорейшее достижение мира.