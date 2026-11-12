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Развитие возобновляемой энергетики - путь к энергетической безопасности Европы - Михол Мартин

В мире Новость 12 ноября 2026 22:45 (UTC +04:00)
Развитие возобновляемой энергетики - путь к энергетической безопасности Европы - Михол Мартин
Фото: Government of Ireland Information Service
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ДУБЛИН /Trend/ – Развитие возобновляемой энергетики, расширение межсистемных соединений и повышение энергоэффективности необходимы для обеспечения Европы более доступной и надежной энергией.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, подводя итоги саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине.

По его словам, европейским странам необходимо обеспечить граждан и предприятия чистой и доступной по цене энергией.

«Отказ от ископаемого топлива, наращивание мощностей по производству и передаче возобновляемой энергии, развитие электросетей и межсистемных соединений, а также повышение энергоэффективности – это путь к более безопасному и доступному энергетическому будущему для всех европейцев», – сказал Мартин.

Он подчеркнул, что энергетическая трансформация должна сопровождаться развитием инфраструктуры, позволяющей странам эффективнее производить и передавать возобновляемую электроэнергию.

Говоря об итогах саммита, премьер-министр также отметил необходимость укрепления европейской конкурентоспособности, развития инноваций и совместного противодействия гибридным угрозам.

Мартин подтвердил поддержку Украины и выразил надежду на скорейшее достижение мира.

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