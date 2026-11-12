В Карсе состоялось шествие в честь 6-й годовщины Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Карс состоялось шествие, посвященное 6-й годовщине 8 Ноября — Дня Победы Азербайджана.

Информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что шествие прошло при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, Генерального консульства Азербайджана в Карсе, губернаторства Карса, муниципалитета Карса и Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF). В шествии приняли участие губернатор Карса Зия Полад, мэр Карса Отюкен Сенгер, другие официальные представители Карса, многочисленные соотечественники и жители города.

Шествие с флагами Азербайджана и Турции стало очередным проявлением нерушимого единства между братскими странами, приверженности общей истории и национальным ценностям.

Была подчеркнута значимость исторической Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, с глубоким уважением почтена светлая память шехидов. Также целью мероприятия было доведение реалий об Азербайджане до международной общественности, дальнейшее укрепление духа национального единства и солидарности среди соотечественников, проживающих в Турции.