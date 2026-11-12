Швейцария примет следующий саммит Европейского политического сообщества в апреле 2027 года

ДУБЛИН /Trend/ – Десятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 15 апреля 2027 года в Цюрихе (Швейцария).

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, подводя итоги девятого саммита ЕПС в Дублине.

По его словам, встреча пройдет в конференц-центре The Circle. Швейцария намерена продолжить работу, начатую на предыдущих саммитах, и содействовать укреплению диалога и сотрудничества между европейскими странами.

«Для нас будет большой честью принять десятый саммит в Швейцарии, опираясь на нашу давнюю традицию содействия диалогу и мирному сотрудничеству», – сказал Пармелен.

Он отметил, что нынешний саммит вновь подтвердил уникальную роль ЕПС как площадки для диалога и обмена мнениями между лидерами стран европейского континента.

По словам президента, на фоне усиления геополитической напряженности и фрагментации многосторонних структур значение такого формата особенно велико.

Пармелен сообщил, что в Дублине состоялись важные дискуссии по вопросам европейской безопасности и повышения конкурентоспособности Европы.

«Этот обмен мнениями имеет большое значение. Он позволил нам обсудить общие вызовы, укрепить сотрудничество и еще больше усилить взаимное доверие», – подчеркнул он.

Президент Швейцарии также заявил, что вызовы, стоящие перед Европой, не ограничиваются национальными границами, поэтому ни одна страна не может справиться с ними в одиночку.

Он выразил надежду, что Цюрих станет площадкой для содержательных дискуссий, направленных на укрепление стабильности, безопасности и процветания на всем европейском континенте.