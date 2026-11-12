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В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции (ФОТО)

Политика Новость 12 ноября 2026 21:59 (UTC +04:00)
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

ДУБЛИН/Trend/ - 12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом, сообщает в четверг специальный корреспондент Trend.

В ходе беседы были рассмотрены азербайджано-греческие двусторонние отношения.

Подчеркнута роль нашей страны и ее вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, в том числе Греции. В этом контексте была затронута значимость проекта ТАР.

На встрече было отмечено наличие дополнительных возможностей для увеличения Азербайджаном экспорта энергии, в частности газа, в Европу, в этой связи подчеркнута важность пересмотра финансовых и процедурных механизмов Европейского Союза.

В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции (ФОТО)
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции (ФОТО)
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции (ФОТО)
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции (ФОТО)

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