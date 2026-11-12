ЕС представит предложение по покрытию дополнительных потребностей Украины в 70 млрд евро

ДУБЛИН /Trend/ – Европейская комиссия в ближайшие недели представит конкретное предложение по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в размере 70 миллиардов евро.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, на пресс конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине.

По его словам, на предыдущем заседании Европейского совета Еврокомиссии было поручено подготовить соответствующее предложение для обсуждения на следующем саммите ЕС, который состоится 26–27 ноября.

«Мы поручили Еврокомиссии представить конкретное предложение. Оно будет подготовлено в ближайшие недели, чтобы мы могли обсудить его на заседании Европейского совета 26 и 27 ноября», – сказал Кошта.

Он также призвал партнеров и союзников ЕС присоединиться к усилиям по дальнейшей поддержке Украины, отметив, что такая помощь оказывается с 2022 года.