GECO и Jan De Nul подписали меморандум по подводной части «Зеленого энергетического коридора»

БАКУ /Trend/ - Компания Green Energy Corridor (GECO) и бельгийская компания Jan De Nul Group подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) в рамках сотрудничества по подводной части проекта «Зеленый энергетический коридор» (Green Energy Corridor).

Как говорится в информации GECO, генеральный директор GECO Юсиф Гаибов посетил главный офис Jan De Nul Group, где состоялась церемония подписания документа с владельцем компании Яном Петером Де Нулом.

Меморандум определяет рамки сотрудничества сторон по подводной части проекта, предусматривающего передачу электроэнергии из возобновляемых источников из Каспийского региона и Грузии в Европу через Черное море.

В GECO отметили, что опыт Jan De Nul Group в реализации проектов по прокладке подводного кабеля большой протяженности будет задействован в рамках дальнейшей работы над проектом.

В ходе визита Юсиф Гаибов также ознакомился с одним из кабелеукладочных судов компании - Isaac Newton. Судно способно перевозить и укладывать до 10 700 тонн кабеля за один рейс.

Как отмечается в сообщении, судно использовалось для реализации проектов по прокладке кабеля, связанных с передачей возобновляемой электроэнергии, в Нидерландах, Греции, Германии и Исландии.

В GECO выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Jan De Nul Group для соединения потенциала Азербайджана и Грузии в сфере возобновляемой энергетики с европейскими рынками.

Отметим, что «Зеленый энергетический коридор Каспийское море - Черное море – Европа» - это трансграничный проект по передаче электроэнергии с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Он был учрежден в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного 17 декабря 2022 года в Бухаресте при участии Европейской комиссии.

Предусматривается создание коридора общей мощностью 3,9 гигаватта (ГВт). Он будет состоять из трех линий мощностью по 1,3 ГВт каждая.

Разработкой проекта занимается зарегистрированная в Бухаресте совместная компания Green Energy Corridor Power Company (GECO), принадлежащая национальным операторам электросетей четырех стран.

Каждому из акционеров принадлежит по 25% компании: азербайджанской AzerEnerji, грузинской Georgian State Electrosystem, румынской Transelectrica и венгерской MVM.

Проект включен в Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) на 2026 год под номерами 1248 и 1244.

Общие инвестиции в проект оцениваются в €22 млрд. Из этой суммы €14,3 млрд приходится на систему передачи электроэнергии, а €7,8 млрд — на строительство генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что к 2040 году проект выйдет на полную пропускную способность.

Результаты технико-экономического обоснования проекта были представлены в Баку 22 октября 2026 года.