В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном (ФОТО)

ДУБЛИН /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном на полях IX Саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося 12 ноября в столице Ирландии Дублине.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, лидеры обменялись мнениями о продвижении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, руководствуясь итогами Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года и подписанной при этом Вашингтонской совместной декларацией.

В центре обсуждений были практические шаги по дальнейшему укреплению мира между двумя странами, в том числе развитие транспортного и транзитного сообщения, экономических и торговых отношений, делимитация границ и реализация мер по укреплению доверия.

В этом же контексте лидеры обсудили ход работ по развитию «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута.

Транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление. С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая предстоящее объединение электросетей обоих государств.

Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов и приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками.

Лидеры еще раз подтвердили важность поддержания положительной динамики в мирном процессе и продолжения диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и процветания в регионе.