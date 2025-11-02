Президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию

БАКУ/ Trend/ - 3-4 ноября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани посетит эту страну с рабочим визитом для участия во втором Всемирном саммите по социальному развитию, передает Trend.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы устранения существующих разрывов в социально-экономическом развитии, приверженности целям и принципам Копенгагенской декларации о социальном развитии, а также ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Особое внимание будет уделено вопросам укрепления международного сотрудничества, совершенствования национальных стратегий и внедрения комплексных мер, направленных на повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ.

Всемирный саммит по социальному развитию призван стать важной платформой для конструктивного диалога между государствами, международными и региональными организациями, структурами системы ООН, институтами гражданского общества, экспертным и деловым сообществами.

Главная цель форума – активизация глобальных усилий по ликвидации нищеты, содействие полной и продуктивной занятости, обеспечение достойных условий труда и расширение социальной интеграции в условиях современных вызовов и взаимозависимости.

По итогам саммита планируется принятие Дохинской декларации, направленной на дальнейшее укрепление международного партнерства и развитие согласованных подходов к реализации целей устойчивого и инклюзивного социального прогресса.