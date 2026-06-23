Вечер, где тар говорил за тариста – посвящается юбилею Мастера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошёл памятный вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения выдающегося мастера игры на таре Фирудина Ярмамедова (1931 - 1975), творчество которого стало важной частью музыкального наследия Азербайджана, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Программа вечера открылась показом редких архивных кадров, запечатлевших яркие выступления и мгновения из жизни Фирудина Ярмамедова. Затем к гостям вечера обратился директор Международного центра мугама, заслуженный артист, посол культуры Узбекистана и доктор философии по искусствоведению Сахиб Пашазаде. В своей речи он отметил масштаб личности Фирудина Ярмамедова, подчеркнув, что обширное художественное наследие мастера стало прочным фундаментом и важной школой для молодых исполнителей.

Своими воспоминаниями о творчестве известного тариста поделились музыковед, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы и народный артист, профессор Вамиг Мамедалиев. Выступавшие рассказали об особенностях исполнительского стиля мастера и подчеркнули его важный вклад в азербайджанское музыкальное искусство.

Концертную программу украсили выступления известных азербайджанских ханенде и музыкантов. Так, выступили народные артисты Шафига Эйвазова и Гейдар Анатолу, заслуженный артист Илькин Ахмедов, солисты Международного центра мугама Миралам Мираламов, Кенуль Халилзаде и Раван Гафаров, ханенде Вагид Абдуллаев, а также таристы Джабраил Геюшев, Миргусейн Асадуллаев, Гусейн Гулиев и Джалал Шахбаддинов.

Их исполнение на протяжении всего концерта сопровождал народный инструментальный ансамбль под руководством известного тариста Эльшана Тахирова. Профессиональный и чуткий аккомпанемент коллектива добавил вечеру особых красок, подчеркнув всю глубину исполняемых произведений.

Благодаря прозвучавшей в этот вечер прекрасной музыке, входящей в золотой фонд азербайджанской музыкальной культуры, и мастерству ведущих исполнителей Азербайджана, концертная программа отличилась особым разнообразием и богатством репертуара, продемонстрировав высокий уровень национальной музыкальной школы. Каждое выступление публика встречала с искренним восхищением и продолжительными аплодисментами.

В завершение вечера от имени семьи Фирудина Ярмамедова выступила его сестра Адиля Иманова. Она выразила глубокую благодарность организаторам и участникам мероприятия за память и бережное отношение к сохранению его творческого наследия.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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