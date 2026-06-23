Мелодия времени - память о Бюльбюле объединила поколения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ — В Мемориальном музее Бюльбюля отметили 129-ю годовщину со дня рождения этого великого артиста. Концертная программа была посвящена памяти мастера, ставшего основоположником профессиональной вокальной школы Азербайджана, сообщает корреспондент Trend.

Памятный вечер открыла директор музея Фаргана Джаббарова. В своем выступлении она отметила выдающиеся заслуги легендарного тенора, внесшего неоценимый вклад в развитие культуры Азербайджана.

К гостям вечера обратилась и искусствовед, доктор философии Саадат Тахмиразгызы. Она также подчеркнула колоссальную роль, которую сыграл прославленный певец Бюльбюль в становлении и обогащении музыкальной культуры Азербайджана.

В концертной программе приняли участие солисты Азербайджанского государственного академического музыкального театра, а также творческая молодежь — студенты Азербайджанской национальной консерватории и воспитанники Гимназии искусств при ней. Именитые артисты театра и молодые певцы исполнили бессмертные шедевры из репертуара легендарного маэстро.

Ярким завершением вечера стал показ архивной видеозаписи - гости смогли вновь насладиться знаменитой арией Кёроглу из одноименной оперы Узеира Гаджибейли в непревзойденном исполнении самого Бюльбюля.

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