Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 18 сентября 2025 09:36 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF выросла на 0,08 доллара США или 0,11% по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,76 доллара за баррель.

Об этом агентству Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена нефти марки Azeri Light на базе FOB увеличилась на 0,08 доллара или 0,12%, достигнув 69,23 доллара.

Стоимость нефти марки URALS снизилась на 0,27 доллара или 0,47%, составив 57,18 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем упала на 0,25 доллара или 0,36%, составив 68,31 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.

