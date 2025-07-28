Украина впервые начала импорт азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту

БАКУ/Trend/ - Группа компаний «Нафтогаз» подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на «Нафтогаз».

Впервые газ поставляется по Трансбалканскому маршруту через коридор Болгария-Румыния-Украина в тестовом режиме.

«Объём поставки небольшой, но это стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. Это также очередной пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины», — заявил генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий.