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Украина впервые начала импорт азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту

Энергетика Материалы 28 июля 2025 10:15 (UTC +04:00)
Украина впервые начала импорт азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту
Фото: ICGB

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Группа компаний «Нафтогаз» подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на «Нафтогаз».

Впервые газ поставляется по Трансбалканскому маршруту через коридор Болгария-Румыния-Украина в тестовом режиме.

«Объём поставки небольшой, но это стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. Это также очередной пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины», — заявил генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

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