Устойчивое развитие невозможно без прозрачного управления отходами - директор Smart Waste LLC

БАКУ /Trend/ — Устойчивое развитие невозможно обеспечить без прозрачного управления отходами, их сортировки, переработки и системы отчетности.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Smart Waste LLC⁠ Сулейман Алиев в ходе панельной дискуссии "Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана: Стандарт устойчивых практик (SPS)", проходящей в рамках Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

По его словам, отходы являются одним из наиболее наглядных индикаторов устойчивого развития, а их неправильное управление приводит к потере перерабатываемой ценности.

Сулейман Алиев отметил, что гостиницы, рестораны, торговые центры, общественные пространства и жилые комплексы ежедневно производят большие объемы отходов, однако при смешивании мусора теряется возможность его дальнейшей переработки. "SPS должен превратить хорошие намерения в измеримые ежедневные практики", — сказал он.

По словам директора компании, управление отходами напрямую связано с устойчивостью городов, эффективностью использования ресурсов, общественным здравоохранением и климатической политикой.

Сулейман Алиев отметил, что главная проблема заключается не только в образовании отходов, а в том, что они теряют свою ценность из-за слишком раннего смешивания.

В качестве примера он привел работу с гостиничным сектором, где значительную часть отходов составляют пищевые отходы, пластиковые бутылки, стекло, картон и металлические банки. По его словам, для внедрения стандартов устойчивых практик необходимы отдельные контейнеры для сортировки отходов, обучение персонала, ежемесячная отчетность, а также сотрудничество с лицензированными сборщиками и переработчиками.

"Очень важно, чтобы система управления отходами регулировалась на лицензированной основе. Мы надеемся, что после создания нового агентства по управлению отходами в Азербайджане этот вопрос также найдет свое решение", — подчеркнул он. Сулейман Алиев также отметил важность сокращения использования одноразовой продукции, предотвращения пищевых отходов и развития практики компостирования.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.