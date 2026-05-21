  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)

Экономика Материалы 21 мая 2026 11:05 (UTC +04:00)
Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)

20 мая состоялась встреча между председателем Правления ЗАО «AzerGold» Закиром Ибрагимовым и находящимся с визитом в нашей стране Королем Эсватини Его Величеством Мсвати III.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Королевством Эсватини. В частности, были обсуждены возможности сотрудничества в горнодобывающей промышленности, применение передового опыта в области геологоразведки и оценки, а также вопросы реализации потенциальных совместных проектов.

Делегации рассмотрели возможности сотрудничества в сфере разведки минеральных ресурсов, разработки месторождений и создания добавленной стоимости по цепочке переработки, а также картирования минеральных ресурсов. На встрече было отмечено, что расширение связей в горнодобывающей сфере и укрепление обмена опытом будут полезны для обеих стран.

Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)
Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)
Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)
Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости