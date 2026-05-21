Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)

20 мая состоялась встреча между председателем Правления ЗАО «AzerGold» Закиром Ибрагимовым и находящимся с визитом в нашей стране Королем Эсватини Его Величеством Мсвати III.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Королевством Эсватини. В частности, были обсуждены возможности сотрудничества в горнодобывающей промышленности, применение передового опыта в области геологоразведки и оценки, а также вопросы реализации потенциальных совместных проектов.

Делегации рассмотрели возможности сотрудничества в сфере разведки минеральных ресурсов, разработки месторождений и создания добавленной стоимости по цепочке переработки, а также картирования минеральных ресурсов. На встрече было отмечено, что расширение связей в горнодобывающей сфере и укрепление обмена опытом будут полезны для обеих стран.