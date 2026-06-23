Сахиба Гафарова провела обсуждения с председателем Ассамблеи Мозамбика

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Маргаридой Талапой, находящейся с визитом в стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИК).

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи были высказаны мнения о значимости 20-й сессии Конференции ПС ОИК и обращено внимание на важную роль Парламентского союза в дальнейшем укреплении связей между мусульманскими странами и их законодательными органами.

Спикер Сахиба Гафарова отметила важность сотрудничества и взаимной поддержки наших стран и парламентов в рамках международных организаций. Она предоставила информацию о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Во время беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества между парламентами, высказаны мнения по поводу осуществления контактов и взаимных визитов между парламентариями.

Маргарида Талапа выразила благодарность за оказанное высокое гостеприимство и поделилась добрыми впечатлениями о своем визите в нашу страну и столицу Баку. Она подчеркнула значимость Конференции Парламентского союза и высоко оценила работу, проделанную нашей страной по организации мероприятия. Отметив большое значение расширения связей с Милли Меджлисом Азербайджана, гостья выразила уверенность, что отношения между парламентами внесут вклад и во взаимодействие между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.