Состоялась 27-я сессия Генерального комитета ПС ОИК

БАКУ /Trend/ - 23 июня в Баку состоялась 27-я сессия Генерального комитета Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИК).

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

На мероприятии председательствовал заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в ПС ОИК Рафаэль Гусейнов.

Р. Гусейнов отметил, что после восстановления независимости Азербайджана Организация исламского сотрудничества стала одной из первых международных организаций, членом которых стала наша страна. Он подчеркнул, что азербайджанский народ и государство всегда будут с благодарностью помнить позицию Организации исламского сотрудничества как одной из международных структур, последовательно поддерживавших нашу страну в период, когда ее территории подвергались оккупации.

Р. Гусейнов довел до внимания, что ПС ОИК является важной платформой для обсуждения вопросов, представляющих интерес для государств-членов этой организации.

Выступивший затем генеральный секретарь ПС ОИК Мухаммед Хурайчи Ниясс подчеркнул значимость сотрудничества, диалога и взаимопонимания в рамках организации. Генеральный секретарь высоко оценил организационные усилия принимающей страны и выразил уверенность, что заседание запомнится плодотворными дискуссиями, решениями и рекомендациями.

Затем были обсуждены вопросы повестки дня. Вначале был рассмотрен ряд организационных вопросов. Заместитель руководителя азербайджанской делегации в ПС ОИК Джейхун Мамедов был избран докладчиком комитета. Далее были утверждены повестка дня и программа работы сессии. Были заслушаны и приняты отчет генерального секретаря и отчеты заседаний Исполнительного комитета. На заседании также был принят финансовый отчет организации за 2025 год, а также рассмотрены проекты бюджета на следующий год.

В рамках организационных вопросов на заседании был рассмотрен проект обновленной повестки дня 20-й сессии Конференции ПС ОИК и приняты соответствующие решения.

На этом второй день 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества завершился.