SOFAZ и ведущие компании ОАЭ обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) и ведущие компании Объединенных Арабских Эмиратов обсудили расширение инвестиционного сотрудничества, включая направления устойчивых инвестиций, альтернативных активов и долгосрочного партнерства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ.

Было отмечено, что в ходе встречи делегации во главе с исполнительным директором SOFAZ Исрафилом Мамедовым в Mubadala Investment с директором по устойчивому развитию и управлению рисками Ахмедом Аль Калили стороны обсудили расширение сотрудничества в области устойчивых инвестиций, обмен опытом и передовыми практиками, а также возможные направления для совместных проектов в будущем.

"На встрече с управляющим партнером Lunate Халифой Аль Сувайди стороны обменялись мнениями о подходах к управлению портфелем, инвестиционных стратегиях в сфере альтернативных активов и перспективах долгосрочного партнерства.

Проведённые встречи стали важным шагом на пути дальнейшего укрепления отношений взаимного доверия между SOFAZ и ведущими инвестиционными структурами ОАЭ, а также выявления новых направлений для стратегического сотрудничества на глобальном инвестиционном рынке", - говорится в сообщении.