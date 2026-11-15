Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Китае

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Аммар Бахшалиев добился исторического успеха на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров, который проходит в китайском городе Нанкин.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, представитель страны, выступавший в индивидуальной программе, по итогам квалификационного этапа набрал 54,850 балла и вышел в финал с шестого места.

В решающем этапе Аммар Бахшалиев продолжил успешное выступление, набрав 55,450 балла и завоевав бронзовую медаль. Золотую награду соревнований выиграл представитель Японии, серебряную — гимнаст из Турции.

Этот результат стал знаковым событием в истории азербайджанского прыжкового спорта. Таким образом, Аммар Бахшалиев стал первым азербайджанским батутным гимнастом, завоевавшим медаль в индивидуальной программе на чемпионате мира среди юниоров.