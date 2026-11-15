Президент Ильхам Алиев: Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота Общенационального лидера

БАКУ /Trend/ - Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота Общенационального лидера Гейдара Алиева. Под его руководством и при его поддержке были предприняты важные шаги, направленные на укрепление материально-технической базы национального теле- и радиовещания, повышение их творческого потенциала, защиту наших национально-духовных ценностей. Гейдар Алиев расценивал телерадио как важное средство связи между народом и государством, эффективную платформу в сохранении национального единства и идеологической целостности.

Об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева работникам телевидения и радио по случаю юбилея национального радио- и телерадиовещания.

"Сегодня азербайджанское радио и телевидение, эффективно используя возможности современных технологий, выстраивают свою деятельность в соответствии с требованиями новой эпохи, донося до широкой аудитории информацию о достижениях нашей страны, ее богатом культурном наследии и отстаивая национальных интересах. Труд каждого сотрудника, работающего в этой ответственной и почетной сфере, заслуживает особой оценки.

Верю, что наше национальное радио и телевидение и впредь будут примером объективности, профессионализма и преданности национально-духовным ценностям, внесут достойный вклад в развитие азербайджанского общества и укрепление нашей государственности", - отмечается в поздравлении.