Принятие решений в многосторонней дипломатии требует глобальных партнёрств - замгенсека платформы НПО Глобального Юга

БАКУ /Trend/ — Принятие решений в условиях многосторонней дипломатии является сложной задачей, а ООН остаётся ключевой площадкой для решения мировых проблем.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря платформы НПО Глобального Юга (GSNP) по региону Латинской Америки Луис Гальегос Чирибога (Luis Gallegos Chiriboga) в ходе Форума НПО на тему «Глобальное партнёрство и принятие решений» в рамках WUF13.

"Современная геополитическая ситуация характеризуется неопределённостью и мировым порядком, основанным на применении силы или угрозе её применения, а не на международном праве и механизмах переговоров и решения конфликтов", - сказал заместитель генерального секретаря.

Он отметил, что в этих условиях особенно важно продвижение глобальных партнёрств, способных обеспечить решение ключевых мировых вызовов.

Гальегос подчеркнул, что глобальное партнёрство охватывает государства, частный сектор, неправительственные организации, международные организации, гражданское общество, местные сообщества и академические круги.

По его словам, объединение столь большого числа участников требует политической воли для преодоления разногласий и защиты общего блага.

Он отметил, что многие проблемы выходят за пределы отдельных государств и приобретают региональный или глобальный характер, что требует сложных переговоров и соглашений.

Гальегос заявил, что мир характеризуется различиями в культуре, ценностях, религиях, политических и образовательных системах, что усложняет достижение согласованных позиций.

Он подчеркнул необходимость чёткого понимания фактов и проблем, а также подхода, основанного на сотрудничестве.

По его словам, участники многосторонних переговоров должны преодолевать собственные интересы ради достижения общего блага.

Гальегос отметил, что в условиях сложных переговоров решения требуют многосистемного подхода и политической воли, ориентированной на людей.

Он также подчеркнул, что проведение Форума НПО в Азербайджане стало исторической вехой, поскольку это первое такое мероприятие в истории Всемирного форума городов.