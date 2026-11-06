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Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Новость 6 ноября 2026 22:27 (UTC +04:00)
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: Пресс-служба Президента Кыргызской Республики
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября – Днем Победы.

Это событие позволило положить конец многолетнему конфликту, создать надежную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе.

Учитывая важные процессы, происходящие сегодня на Южном Кавказе в контексте усилий по установлению мира, я верю, что благодаря мудрости кавказских стран и дальновидной политике их лидеров этот регион превратится в пространство мира и стабильности.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – прочного мира и прогресса".

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