Покупки в «Kontakt» теперь с «SİMA İmza»!

Совершая покупки в магазинах «Kontakt», пользователи «SİMA İmza» могут подписывать договоры в электронном формате.

Сотрудничество между ООО «AzInTelecom» и сетью магазинов «Kontakt», позволяет быстро и удобно оформлять договоры с помощью мобильного телефона.

Данное новшество предоставляет гражданам ряд преимуществ:

Подписание договоров происходит значительно быстрее, что позволяет сэкономить время.

Все данные проверяются с помощью надёжных цифровых технологий.

Хранение в цифровом формате гарантирует сохранность документов и быстрый доступ к ним.

Использование бумаги сведено к минимуму, что снижает нагрузку на окружающую среду.

Необходимо отметить, что электронный договор, подписанный с помощью «SİMA İmza», обладает такой же юридической силой, как и договор, заключённый на бумаге.

Интеграция «Kontakt» и «SİMA İmza» направлена на повышение качества пользовательского опыта и активное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь.

О «SİMA İmza»

SİMA — это цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году компанией «AzInTelecom». На данный момент количество загрузок приложения «SİMA İmza» приближается к 5 миллионам. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центр клиентского обслуживания или использовать физический носитель. Достаточно установить мобильное приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти регистрацию в онлайн-режиме.

«SİMA İmza» предоставляется гражданам бесплатно.

Для подробной информации:

Тел.: 157

Сайт: sima.az