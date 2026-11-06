Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома

БАКУ /Trend/ - Стивен Миллер займет пост руководителя аппарата Белого дома.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, Миллер, который в настоящее время занимает должность заместителя руководителя аппарата Белого дома и является одним из его ближайших советников, приступит к исполнению новых обязанностей 9 ноября 2026 года.

Трамп также сообщил, что Сьюзан Уайлс, которая сейчас возглавляет аппарат Белого дома, перейдет на работу в неправительственную организацию, связанную с его политической деятельностью.